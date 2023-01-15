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В Башкирии родители могут взять дополнительные выходные

В Башкирии родители могут взять дополнительные выходные

11:37, 15 янв 2023

В Башкирии рассказали о дополнительных выходных для некоторых родителей. Речь идет о родителях, опекунах или попечителях детей с инвалидностью.



С 1 сентября 2023 года один из родителей, опекун или попечитель ребёнка с инвалидностью сможет в течение календарного года взять до 24 дополнительных выходных подряд. Соответствующий закон подписал президент, сообщает паблик «Объясняем. Башкортостан».

В настоящее время предоставляются только четыре дополнительных оплачиваемых дня. Кроме того, действуют некоторые ограничения. Так, неизрасходованные выходные дни нельзя переносить на другой месяц или копить. Новый закон предоставит такую возможность.


Сообщается, что график предоставления более четырёх дополнительных выходных нужно будет согласовать с работодателем.

Оплата за каждый выходной равна среднему заработку родителя, опекуна или попечителя.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: выходные дети-инвалиды
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