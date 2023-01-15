Блогер из Башкирии Рустам Набиев начал восхождение на высочайшую вершину в Андах
12:25, 15 янв 2023
Башкирский блогер Рустам Набиев начал восхождение на высочайшую вершину в Андах, Аконкагуа (6 962 метров).
На своей странице в соцсетях он поделился, что у команды начался период акклиматизации. Они переночевали в первом горном приюте на высоте 2350 метров, и двинулась в следующий пункт – лагерь, находящийся на отметке 3150 метров.
«Стану ли я первым человеком, который взойдет на ее вершину на одних руках? Узнаем через пару недель.
Вчера я ехал на машине и смотрел на красоту вокруг. И вдруг поймал себя на мысли: Рустам, это Анды! Анды!!! Эти горы я видел только в школе, в учебнике географии. Я их закрашивал и отмечал на контурной карте. Кто бы мог подумать, что через столько лет я буду на них подниматься.
И тут же появилась другая мысль: я очень себе благодарен, что семь лет назад, лежа в реанимации, я принял важное решение – бороться за эту жизнь! И вот результат», - поделился с подписчиками Рустам.