Блогер из Башкирии Рустам Набиев начал восхождение на высочайшую вершину в Андах

12:25, 15 янв 2023

Башкирский блогер Рустам Набиев начал восхождение на высочайшую вершину в Андах, Аконкагуа (6 962 метров).







На своей странице в соцсетях он поделился, что у команды начался период акклиматизации. Они переночевали в первом горном приюте на высоте 2350 метров, и двинулась в следующий пункт – лагерь, находящийся на отметке 3150 метров.



«Стану ли я первым человеком, который взойдет на ее вершину на одних руках? Узнаем через пару недель.





Вчера я ехал на машине и смотрел на красоту вокруг. И вдруг поймал себя на мысли: Рустам, это Анды! Анды!!! Эти горы я видел только в школе, в учебнике географии. Я их закрашивал и отмечал на контурной карте. Кто бы мог подумать, что через столько лет я буду на них подниматься.



И тут же появилась другая мысль: я очень себе благодарен, что семь лет назад, лежа в реанимации, я принял важное решение – бороться за эту жизнь! И вот результат», - поделился с подписчиками Рустам.

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Фото: соцсети Р.Набиева