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Уроженец Бураевского района Башкирии Ильнур Имаев и Ильнур Имаев погибли в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Бураевского района Башкирии Ильнур Имаев и Ильнур Имаев погибли в ходе спецоперации на Украине

21:08, 15 янв 2023

Глава администрации Бураевского района Башкирии Рушан Гараев сообщил о гибели двух местных жителей на территории Украины. По предоставленным данным, речь идет о 42-летнем Ильнуре Имаеве и 32-летнем Азате Давлетове.



Руководитель муниципалитета сообщил, что Имаев был мобилизован одним из первых в сентябре 2020 года. У него остались жена и двое детей. Азат Давлетов добровольно ушел по мобилизации осенью 2022 года, до этого был мастером-плотником.

– Горечь утраты тяжела. Искренне соболезнуем родителям, семьям и близким наших земляков Имаева Ильнура Фирдависовича, Давлетова Азата Ринатовича, – написал Гараев.


Он сообщил, что борт с телами погибших должен вылететь из Ростова в Екатеринбург, а далее их доставят грузовым транспортом до Уфы, оттуда их заберут представители районного муниципалитета. Ильнура привезут в Бураево, Азата – в деревню Чищма-Бураево. Предварительно церемония прощания и траурный митинг запланированы на 17 января в 10:30.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Бураевский район спецоперация Погибшие на Украине Гараев Рушан
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