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В Башкирии 16 января 2023 года пообещали морозы до -27°

В Башкирии 16 января 2023 года пообещали морозы до -27°

22:50, 15 янв 2023

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в начале неделе. По предоставленным данным, в республике ожидается понижение температуры до -27°.

Уже в ночь на понедельник морозы начнут крепчать. 16 января ожидают -14,-19°, местами -21,-26°, по востоку до -9°. Днем воздух прогреется до -9,-14°, местами до -4°. Осадки не пообещали, ветер будет умеренный.

17 января спрогнозировали умеренный ветер и температуру до -15,-20°, местами до -27°, днем -7,-12°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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