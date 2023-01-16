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Семья Кулагиных из Бирска победила в популярном телепроекте «Поем на кухне всей страной»

Семья Кулагиных из Бирска победила в популярном телепроекте «Поем на кухне всей страной»

09:05, 16 янв 2023

Семейный ансамбль Кулагиных из Бирска победил в песенном телевизионном конкурсе «Поем на кухне всей страной».

На Первом канале семья из небольшого башкирского города продемонстрировала свои лучшие музыкальные и артистические способности.



Как рассказали в администрации Бирского района, из 46 участников телешоу лишь пять творческих коллективов добрались до финала. В их числе – семья Кулагиных из Бирска. Ее соперниками были семейные ансамбли из Адыгеи, Рязанской области, Москвы и других российских регионов.

В финальном раунде коллективы выступили на сцене, в первом туре они исполнили по одной песне. Семья из Бирска спела песню «На тропинке». Во втором этапе соревновались главные солисты коллективов. Семью из Башкирии представила 91-летняя Валентина Петровна, она исполнила частушки.


По итогам двух туров в суперфинал вышли две семьи: Кулагиных из Бирска и Соляковых из Рязанской области.

В итоговом состязании семьи выступили с известными песнями «Шумел камыш» и «Ах ты, степь широкая».

Жюри присудило победу обеим семьям.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: администрация Бирского района
Теги: Бирский район Бирск
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