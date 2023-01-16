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В Башкирии появилась лаборатория по разведению пчел

В Башкирии появилась лаборатория по разведению пчел

10:06, 16 янв 2023

Межрегиональный центр по защите и продвижению продукции пчеловодства Башкирии «Алтын Солок» получил статус лаборатории. Его присвоил Минсельхоз России.

Сотрудники лаборатории смогут проводить молекулярно-генетическую экспертизу медоносных пчел и медовой продукции. Это позволит селекционировать и воспроизводить насекомых на основе генетики, сообщил Радий Хабиров.

По словам главы республики, таких исследований в стране еще никто не делал. Башкирия станет первой по разведению медоносных пчел среднерусской породы. Отмечается, что в лаборатории хранится самый большой банк ДНК этих насекомых.
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Источник: proural.info
Фото: социальные сети Радия Хабирова
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