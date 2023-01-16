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Тело Фаниса Хусаинова доставили в Татышлинский район Башкирии: власти утвердили дату и время его похорон

Тело Фаниса Хусаинова доставили в Татышлинский район Башкирии: власти утвердили дату и время его похорон

12:03, 16 янв 2023

В его родной деревне планируется траурный митинг.

Похороны погибшего добровольца из Башкирии Фаниса Хусаинова всё же состоятся в ближайшее время. По данным издания Уфа1, тело солдата прибыло в его родную деревню.



Похороны пройдут завтра, 17 января, в Новокайпаново, что недалеко от Буль-Кайпаново. Траурный митинг начнется в 11:00. Ранее глава сельсовета сообщал, что процедуру погребения отложили из-за задержки борта.

О гибели Фаниса стало известно в начале января. На спецоперацию он добровольно отправился летом прошлого года. Сослуживцы солдата быстро прозвали его Безбашенным Фанисом из-за его характера и ряда поступков. В частности, он угнал БТР с пленными во время выполнения спецзадания.


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Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
Теги: Татышлинский район спецоперация Погибшие на Украине Фанис Хусаинов
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