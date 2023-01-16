Тело Фаниса Хусаинова доставили в Татышлинский район Башкирии: власти утвердили дату и время его похорон
12:03, 16 янв 2023
В его родной деревне планируется траурный митинг.
Похороны погибшего добровольца из Башкирии Фаниса Хусаинова всё же состоятся в ближайшее время. По данным издания Уфа1, тело солдата прибыло в его родную деревню.
Похороны пройдут завтра, 17 января, в Новокайпаново, что недалеко от Буль-Кайпаново. Траурный митинг начнется в 11:00. Ранее глава сельсовета сообщал, что процедуру погребения отложили из-за задержки борта.
О гибели Фаниса стало известно в начале января. На спецоперацию он добровольно отправился летом прошлого года. Сослуживцы солдата быстро прозвали его Безбашенным Фанисом из-за его характера и ряда поступков. В частности, он угнал БТР с пленными во время выполнения спецзадания.