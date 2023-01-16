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Уроженец Зианчуринского района Башкирии Фанис Юламанов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Зианчуринского района Башкирии Фанис Юламанов погиб в ходе спецоперации на Украине

14:15, 16 янв 2023

В Башкирии простились с погибшим во время специальной военной операции Фанисом Юламановым

Сегодня, 16 января, в деревне Идельбеково Зианчуринского района в последний путь проводили Фаниса Юламанова, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает районная газета «Зианчуринские зори».

Фанис Фанилевич родился в деревне Биштиряк. После окончания школы служил в армии. Службу проходил в Чите Алтайского края в качестве танкиста. На специальную военную операцию был призван 27 сентября 2022 года.



У младшего сержанта Фаниса Юламанова остались двое маленьких сыновей.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось о том, что уроженец Зианчуринского района Башкирии Альберт Шакуров погиб в ходе спецоперации на Украине

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Фото: Зианчуринские зори
Теги: Зианчуринский район спецоперация Погибшие на Украине
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