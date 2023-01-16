Участника Первой чеченской кампании из Караидельского района Башкирии наградили спустя 26 лет

16:04, 16 янв 2023

Глава Караидельского района Айдар Шайдуллин во время оперативного совещания вручил награду «За отвагу» пожарному водителю Салавату Исламову, участвовавшему в боевых действиях на территории Чечни в 1995 и 1996 году.







За проявленную смелось во время выполнения военных задач указом Владимира Путина в марте 1997 года мужчину представили к награде, однако получить медаль он так и не смог, поскольку, как только закончилась его служба по контракту, он уехал в Башкирию.



— Свою награду он ждал 26 лет. При содействии руководства пожарной части, районной администрации и направлении соответствующих запросов награда нашла своего получателя, — написал Айдар Шайдуллин.

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Фото: Vk/Айдар Шайдуллин