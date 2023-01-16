Участника Первой чеченской кампании из Караидельского района Башкирии наградили спустя 26 лет
16:04, 16 янв 2023
Глава Караидельского района Айдар Шайдуллин во время оперативного совещания вручил награду «За отвагу» пожарному водителю Салавату Исламову, участвовавшему в боевых действиях на территории Чечни в 1995 и 1996 году.
За проявленную смелось во время выполнения военных задач указом Владимира Путина в марте 1997 года мужчину представили к награде, однако получить медаль он так и не смог, поскольку, как только закончилась его служба по контракту, он уехал в Башкирию.
— Свою награду он ждал 26 лет. При содействии руководства пожарной части, районной администрации и направлении соответствующих запросов награда нашла своего получателя, — написал Айдар Шайдуллин.