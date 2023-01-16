Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Участника Первой чеченской кампании из Караидельского района Башкирии наградили спустя 26 лет

Участника Первой чеченской кампании из Караидельского района Башкирии наградили спустя 26 лет

16:04, 16 янв 2023

Глава Караидельского района Айдар Шайдуллин во время оперативного совещания вручил награду «За отвагу» пожарному водителю Салавату Исламову, участвовавшему в боевых действиях на территории Чечни в 1995 и 1996 году.



За проявленную смелось во время выполнения военных задач указом Владимира Путина в марте 1997 года мужчину представили к награде, однако получить медаль он так и не смог, поскольку, как только закончилась его служба по контракту, он уехал в Башкирию.

— Свою награду он ждал 26 лет. При содействии руководства пожарной части, районной администрации и направлении соответствующих запросов награда нашла своего получателя, — написал Айдар Шайдуллин.

Читайте также:

Житель Караидельского района Башкирии зарубил топором подругу
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: Vk/Айдар Шайдуллин
Теги: Караидельский район Шайдуллин Айдар
Читайте также

Айдар Шайдуллин назначен главой администрации Караидельского района
Политика в Башкирии
Айдар Шайдуллин назначен главой администрации Караидельского района
В Башкирии наградили военнослужащего, который совершил героический поступок в зоне СВО на Украине
Общество в Башкирии
В Башкирии наградили военнослужащего, который совершил героический поступок в зоне СВО на Украине
Житель Башкирии спас из пожара пятерых человек
Общество в Башкирии
Житель Башкирии спас из пожара пятерых человек
В Караидельском районе глава администрации Ильдар Гарифуллин сложил полномочия
Политика в Башкирии
В Караидельском районе глава администрации Ильдар Гарифуллин сложил полномочия


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: