В Башкирии 17 января 2023 года похолодает до -28°

23:09, 16 янв 2023

17 января, в Башкирии сильно похолодает. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.



Согласно данным специалистов, в республике ожидается переменная облачность, однако каких-либо осадков не предвидится. Ветер будет южный три-восемь метров в секунуду.







Грядущая ночь выдастся очень холодной. Столбики термометров опустятся до -15,-20°, а в некоторых районах Башкирии даже до -23,-28°. Днем воздух прогреется до -7,-12°.



Также метеорологи прогнозируют на региональных дорогах образование гололедицы., однако видимость будет хорошая.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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