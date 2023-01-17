Каким был Фанис Хусаинов боец СВО из Башкирии, угнавший БТР

09:13, 17 янв 2023

Власти Татышлинского района Башкирии официально подтвердили смерть добровольца Фаниса Хусаинова, который в начале сентября угнал бронетранспортер ВСУ. Парень получил прозвище Безбашенный Фанис, успел стать знаменитым человеком на малой родине и даже героем комиксов. О том, как боец проявил себя в зоне СВО и каким он был в обычной жизни, рассказывает издание Уфа.Аиф.

К шаймуратовцам не взяли









Фанис Хусаинов родился 14 мая 1998 года в селе Новокайпаново Татышлинского района республики. По данным администрации муниципалитета, он окончил сельскохозяйственный колледж, а в 2016-2017 годах ушел в армию – служил в Цхинвале.



На гражданке у парня дела шли не очень гладко. Как следует из материалов Балтачевского межрайонного суда , с апреля 2018-го по февраль 2021 гг. он становится фигурантом пяти дел о мелких кражах. За четвертое преступление Фанис осужден условно, на пятый раз срок должен был измениться на реальный. Однако помогли положительные характеристики и то, что мужчина готовился стать отцом.



Как рассказал сам Фанис в интервью общественнику Ильгизу Султанмуратову, наличие судимостей стало препятствием к поступлению в ряды формировавшегося батальона Шаймуратова. Там же он сообщил, что решил отправиться в зону СВО в мае: смотрел дома телевизор и устал ничего не делать.

На фронте – герой





Добровольцем молодой человек был принят в июне. А главные его подвиги отмечены уже в сентябре 2022 года. То есть с учетом нескольких месяцев подготовки, почти сразу после прибытия бойца на передовую.

Как сообщал телеграм-канал «Башкирский батальон», 3 сентября 2022 года Фанис вышел на спецзадание с задачей взять «языка», то есть пленного, способного сообщить ценные военные сведения. Подобные миссии отличаются своей опасностью, так как в тылу врага разведчику помочь некому. Но Хусаинову командование доверяло, и это доверие он оправдал. Из разведки доброволец вернулся уже не пешком, а на угнанном у противника БТР. Да еще прихватив с собой пленного.



5 сентября расположение российского отряда подверглось обстрелу из американских систем «Хаймарс». В этот момент один из товарищей Хусаинова находился в одном из атакованных зданий. Он получил контузию и осколочные ранения. Своевременные действия Фаниса, который также находился под обстрелом и рисковал собой, позволили спасти жизнь земляка. Доброволец извлек раненого из-под обломков и быстро доставил его в военный госпиталь.

Слава на родине









В конце сентября сообщения о подвигах Фаниса вместе с его фотографиями начали распространяться в Telegram. 12 октября администрация Татышлинского района объявила об организации местными активистами сбора подписей с ходатайством о награждении Фаниса Хусаинова за личное мужество и отвагу. Карикатурист Камиль Бузыкаев выпустил комикс «Сабля Шаймуратова», рассказывающий о подвигах Фаниса. Бойца там называли «Йокабаш» (баш. - «отчаянный, безбашенный»). В конце декабря с матерью добровольца встретился глава региона Радий Хабиров.После побывки осенью башкирский доброволец вернулся в ряды действующей армии и продолжил службу. Уже в конце 2022 года появились сообщения о том, что он погиб. Многие не верили в смерть Фаниса, а его мать была вынуждена закрыть свой аккаунт и оставила запись на странице сына, в которой просила пользователей перестать писать, пригрозив в противном случае обратиться в правоохранительные органы. Судя по всему, она до конца отказывалась верить в гибель Фаниса. Даже 15 января, когда слухи были официально подтверждены властями, она написала на его странице: «Сынок, вернись на своих ногах, тебя столько людей ждёт».

Отметим, что в социальных сетях личность Фаниса продолжает вызывать полемику. С одной стороны, его называют батыром, героем, человеком, на которого стоило бы равняться многим мужчинам. Одному из тех, благодаря кому наша страна пройдет все испытания. А есть и такие, кто язвит из-за экранов мониторов, называя погибшего бойца уголовником. Однако сложно отрицать то, что парень был смелым, не боялся рисковать жизнью и был готов спасать других.

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Фото: соцсети