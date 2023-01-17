Уроженец Кигинского района района Башкирии Ильдар Габидуллин погиб в ходе спецоперации на Украине

11:14, 17 янв 2023

В ходе спецоперации погиб боев ЧВК «Вагнер» 43-летний Ильдар Габидуллин. Об этом в соцсетях сообщила глава администрации Кигинского района Зухра Гордиенко.



У Ильдара осталось трое детей. Похороны бойца состоятся 18 января. О времени и месте будет сообщено дополнительно.



«Выражаю искренние соболезнования родным и близким», - написала Зухра Гордиенко.



Ранее сообщалось о том, что боец из Кигинского района Башкирии под плотным огнем неонацистов вывел в безопасное место загруженный автомобиль. Благодаря этому российские подразделения вовремя получили боеприпасы и продолжили выполнять свои боевые задачи.



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Фото: соцсети