Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России уроженцу Башкирии Алмазу Сафину
11:19, 17 янв 2023
37-летний уроженец республики погиб на Украине при исполнении воинского долга.
Владимир Путин за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга на специальной военной операции, посмертно присвоил звание Героя РФ, уроженцу села Раевский Альшеевского района, старшине Алмазу Сафину. Об этом сообщается в телеграм-канале башкирского батальона.
Федеральные СМИ сообщают, что старшина первым заметил приближение группы украинских военных и дал команду открыть огонь. Из личного орудия он уничтожил пятерых боевиков. При этом сам Алмаз Сафин получил осколочное ранение, но не оставил позиций и продолжал бой. Позже герой скончался от полученных травм.