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Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России уроженцу Башкирии Алмазу Сафину

Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России уроженцу Башкирии Алмазу Сафину

11:19, 17 янв 2023

37-летний уроженец республики погиб на Украине при исполнении воинского долга.

Владимир Путин за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга на специальной военной операции, посмертно присвоил звание Героя РФ, уроженцу села Раевский Альшеевского района, старшине Алмазу Сафину. Об этом сообщается в телеграм-канале башкирского батальона.



Федеральные СМИ сообщают, что старшина первым заметил приближение группы украинских военных и дал команду открыть огонь. Из личного орудия он уничтожил пятерых боевиков. При этом сам Алмаз Сафин получил осколочное ранение, но не оставил позиций и продолжал бой. Позже герой скончался от полученных травм.

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Источник: gtrk.tv
Теги: спецоперация награждение Альшеевский район
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