Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии простились с двумя бойцами СВО из Бураево

В Башкирии простились с двумя бойцами СВО из Бураево

16:58, 17 янв 2023

Сегодня, 17 января, в башкирском селе Бураево простились с двумя бойцами специальной военной операции Ильнуром Имаевым и Азатом Давлетовым. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.



Ильнуру Имаеву был 41 год. В начале 2000-х годов он в рядах российской армии участвовал в урегулировании грузино-абхазского конфликта. У мужчины остались жена и две дочки – 6 и 11 лет.

Азат Давлетов ушел из жизни 32 лет. Он проходил срочную службу в армии, учился в техникуме, был мастером-плотником, а также занимался строительством и ремонтом. У погибшего остались мама, отчим, две сестры и брат.


Погибшие бойцы были награждены орденом генерала Шаймуратова посмертно. В церемонии прощания с погибшими военнослужащими принял участие председатель Государственного собрания республики Константин Толкачев. Он передал награды родным героев.

Читайте также:

В Татышлинском районе Башкирии похоронили Фаниса Хусаинова
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Курултай Башкирии
Теги: Бураевский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Ишимбайском районе Башкирии простились с двумя погибшими в СВО бойцами
Общество в Башкирии
В Ишимбайском районе Башкирии простились с двумя погибшими в СВО бойцами
В Иглинском районе Башкирии простились с двумя земляками, погибшими в ходе СВО
Общество в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии простились с двумя земляками, погибшими в ходе СВО
В Башкирии простились с Сергеем Балабановым, погибшим в спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с Сергеем Балабановым, погибшим в спецоперации на Украине
В Башкирии простились с погибшим на Украине майором Валерием Фаршатовым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим на Украине майором Валерием Фаршатовым


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: