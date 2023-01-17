В Башкирии простились с двумя бойцами СВО из Бураево

16:58, 17 янв 2023

Сегодня, 17 января, в башкирском селе Бураево простились с двумя бойцами специальной военной операции Ильнуром Имаевым и Азатом Давлетовым. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.







Ильнуру Имаеву был 41 год. В начале 2000-х годов он в рядах российской армии участвовал в урегулировании грузино-абхазского конфликта. У мужчины остались жена и две дочки – 6 и 11 лет.



Азат Давлетов ушел из жизни 32 лет. Он проходил срочную службу в армии, учился в техникуме, был мастером-плотником, а также занимался строительством и ремонтом. У погибшего остались мама, отчим, две сестры и брат.





Погибшие бойцы были награждены орденом генерала Шаймуратова посмертно. В церемонии прощания с погибшими военнослужащими принял участие председатель Государственного собрания республики Константин Толкачев. Он передал награды родным героев.

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Фото: Курултай Башкирии