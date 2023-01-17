Уроженец Бакалинского района района Башкирии Валерий Николаев погиб в ходе спецоперации на Украине

17:25, 17 янв 2023

Уроженец села Староазмеево Бакалинского района, 37-летний Валерий Николаев погиб в ходе СВО. Об этом 17 января на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Александр Андреев.



Валерий Николаев родился и вырос в селе Староазмеево в многодетной семье. Окончил местную общеобразовательную школу. В специальной военной операции участвовал с октября 2022 года.







Прощание с ним состоится завтра, 18 января, в 12:00.



Ранее сообщалось о том, что 25-летний уроженец Башкирии Марсель Муллагалеев погиб на Украине, сообщил сегодня, 14 сентября, глава Бакалинского района Александр Андреев. По его словам, молодой человек погиб в ходе специальной военной операции.

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Фото: администрация Бакалинского района