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Уроженец Бакалинского района района Башкирии Валерий Николаев погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Бакалинского района района Башкирии Валерий Николаев погиб в ходе спецоперации на Украине

17:25, 17 янв 2023

Уроженец села Староазмеево Бакалинского района, 37-летний Валерий Николаев погиб в ходе СВО. Об этом 17 января на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Александр Андреев.

Валерий Николаев родился и вырос в селе Староазмеево в многодетной семье. Окончил местную общеобразовательную школу. В специальной военной операции участвовал с октября 2022 года.



Прощание с ним состоится завтра, 18 января, в 12:00.

Ранее сообщалось о том, что 25-летний уроженец Башкирии Марсель Муллагалеев погиб на Украине, сообщил сегодня, 14 сентября, глава Бакалинского района Александр Андреев. По его словам, молодой человек погиб в ходе специальной военной операции.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Бакалинского района
Теги: Бакалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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