Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии 18 января 2023 года ожидаются морозы до -28°

В Башкирии 18 января 2023 года ожидаются морозы до -28°

22:58, 17 янв 2023

18 января, в Башкирии ожидаются морозы. Об этом со ссылкой на данные Башгидрометцентра рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.



Метеорологи прогнозируют в республике переменную облачность, каких-либо осадков не предвидится. Ветер будет южный, юго-восточный три-восемь метров в секунду. Грядущая ночь выдастся очень холодной. Столбики термометров опустятся до показателей в -13,-18°, а в некоторых районах Башкирии даже до -23,-28°. Днем станет теплее, воздух прогреется до -7,-12°, в горных районах – до -2°.


Также, согласно данным синоптиков, на региональных автомобильных дорогах местам образуется гололедица, однако видимость будет хорошая.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии 30 декабря 2022 года ожидаются снегопады и морозы до -22°
Общество в Башкирии
В Башкирии 30 декабря 2022 года ожидаются снегопады и морозы до -22°
В Башкортостане 9 декабря 2022 года ожидаются морозы до -31 градуса
Общество в Башкирии
В Башкортостане 9 декабря 2022 года ожидаются морозы до -31 градуса
В Башкирии 13 января 2023 года ожидаются сильный ветер и морозы до -25°
Общество в Башкирии
В Башкирии 13 января 2023 года ожидаются сильный ветер и морозы до -25°
В Башкирии 11 января 2023 года местами ожидаются морозы до -40°
Общество в Башкирии
В Башкирии 11 января 2023 года местами ожидаются морозы до -40°


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: