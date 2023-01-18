В Иглинском районе Башкирии назвали улицу в честь погибшего на СВО парня

09:06, 18 янв 2023

Улицу в селе Алаторка переименовали в честь уроженца села, погибшего при исполнении боевого задания в зоне СВО. Об этом рассказала глава администрации Иглинского района республики Гюзель Насырова. Теперь улица Карагалинская будет носить имя Влада Михайлова.







Владиславу на момент гибели 28 февраля 2022 года был всего 21 год. 16 января в его честь на здании школы, где он когда-то обучался, открыли мемориальную доску. Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.





— Он был хорошим, добрый парнем. Таким его запомнили его друзья, одноклассники, родные и близкие люди. Каждый ученик этой школы, каждый педагог, каждый человек, вошедший в эту школу, будет знать, что здесь учился герой, что здесь, в этом селе, живет его мама, его родственники, — написала в соцсетях руководитель муниципалитета.

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