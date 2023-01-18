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Уроженец Учалинского района района Башкирии Руслан Усманов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Учалинского района района Башкирии Руслан Усманов погиб в ходе спецоперации на Украине

09:23, 18 янв 2023

При исполнении воинского долга в ходе  СВО погиб житель Учалинского района, старший лейтенант контрактной службы, штурман-оператор вертолетного звена исследовательско-инструкторской вертолетной эскадрильи Руслан Усманов. Об этом сообщается в официальной группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что прощание с Русланом Усмановым состоится 18 января в 11 часов в Учалинской филармонии.

Ранее сообщалось о том, что На Украине в ходе специальной военной операции погиб уроженец Учалинского района Башкирии, майор Денис Ахтямов. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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