В Башкирии 19 января 2023 года прогнозируют морозы до -28°

23:04, 18 янв 2023

19 января, в Башкирии ожидаются сильные морозы. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.



В республике, согласно данным специалистов, ожидается переменная облачность, каких-либо осадков вновь не предвидится. Ветер будет южный, юго-восточный два-семь метров в секунду.







Грядущая ночь выдастся очень холодной, температура воздуха составит -14,-19°, а в некоторых районах Башкирии – -23,-28°. Днем будет -7, -12°, в горах – до -2°.



Метеорологи прогнозируют на образование региональных дорогах гололедицы. Также утром ожидается дымка, из-за которой видимость составит один-два километра.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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