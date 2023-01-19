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Жительница Туймазов добилась возвращения сына, которого бывший муж забрал в Абхазию

Жительница Туймазов добилась возвращения сына, которого бывший муж забрал в Абхазию

09:00, 19 янв 2023

Жительница Туймазов Алия Имельгузина забрала двухлетнего сына у бывшего мужа в Абхазии.

Известно, что в неприятную ситуацию женщина попала около двух лет назад. Женщина развелась с мужем и, как это обычно бывает, суд постановил, что их общий сын должен с мамой. Однако на деле все произошло не так. Женщина утверждала, что экс-супруг забрал ребенка и уехал в Абхазию. Все это время она пыталась добиться того, чтобы сын вернулся к ней в Башкирию.



8 января женщина пришла в дом бывшего мужа в Абхазии вместе с братом. Родственник силой удерживал экс-супруга и позволил Алие уехать на такси с ребенком. Позже отец попытался вернуть сына обратно, но на границе Алие помогли сотрудники службы госбезопасности Абхазии.

Сейчас Алия и ее сын находятся в Башкирии. Женщина переживает, что ее бывший супруг может приехать в республику, чтобы выкрасть сына. Она хочет добиться того, чтобы ребенок не мог выехать за пределы страны без разрешения матери.


- Очень много комментариев мне пришло, не имею возможности всем ответить. Хочу только выразить слова благодарности всем, - пишет Алия в соцсетях.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Туймазы Туймазинский район
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