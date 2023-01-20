В Сибае участник спецоперации внезапно появился на свадьбе сестренки (ВИДЕО)
10:19, 20 янв 2023
Житель Сибая приехал в отпуск из зоны спецоперации и сразу же попал на свадьбу к сестренке. Видео опубликовано в группе «Башкирский батальон».
Военнослужащий появился в банкетном зале, когда его родные поздравляли молодоженов. Он подошел к сестре с огромным букетом роз и обнял ее. Невеста не ожидала такого сюрприза и заплакала.
Затем боец подарил букет своей маме и поздоровался с родными. Его появление оказалось неожиданностью и для них.
Источник:
proural.info
Фото: скриншот видео
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