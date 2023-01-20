В Давлекановском районе Башкирии родители участника СВО полгода ждут орден, которым посмертно награжден их сын

11:50, 20 янв 2023

В социальных сетях к Радию Хабирову обратилась жительница Давлекановского района Башкирии Мария Егорова. По словам женщины, 27 июля 2022 года в ходе СВО на Украине погиб ее земляк Данил Федоров. Военнослужащий был посмертно награжден орденом. Однако, как уверяет Мария Егорова, родители так и не получили награду.







Кроме того, они тяжело справляются с потерей сына. Мать и отец перенесли инфаркт в связи с трагедией. Мария просит помощи у главы Башкирии, чтобы хоть как-то утешить родителей бойца.





«27 января будет 6 месяцев со смерти героя. Где этот орден? Родители героя уже все глаза выплакали, перенесли по инфаркту, оплакивая сына. Сейчас на очереди еще один сын для служения Родине и двое малолетних детей, один из которых – инвалид. Мама – Рима Тимербаева – из-за своей скромности никуда не обращается, а только тихонько плачет. Помогите найти и вручить этот орден безутешным родителям», – написала Мария Егорова.

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