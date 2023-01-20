Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Давлекановском районе Башкирии родители участника СВО полгода ждут орден, которым посмертно награжден их сын

В Давлекановском районе Башкирии родители участника СВО полгода ждут орден, которым посмертно награжден их сын

11:50, 20 янв 2023

В социальных сетях к Радию Хабирову обратилась жительница Давлекановского района Башкирии Мария Егорова. По словам женщины, 27 июля 2022 года в ходе СВО на Украине погиб ее земляк Данил Федоров. Военнослужащий был посмертно награжден орденом. Однако, как уверяет Мария Егорова, родители так и не получили награду.



Кроме того, они тяжело справляются с потерей сына. Мать и отец перенесли инфаркт в связи с трагедией. Мария просит помощи у главы Башкирии, чтобы хоть как-то утешить родителей бойца.


«27 января будет 6 месяцев со смерти героя. Где этот орден? Родители героя уже все глаза выплакали, перенесли по инфаркту, оплакивая сына. Сейчас на очереди еще один сын для служения Родине и двое малолетних детей, один из которых – инвалид. Мама – Рима Тимербаева – из-за своей скромности никуда не обращается, а только тихонько плачет. Помогите найти и вручить этот орден безутешным родителям», – написала Мария Егорова.

Читайте также:

В Давлекановском районе Башкирии в страшной аварии погибли 2 человека
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Давлекановский район спецоперация
Читайте также

Четыре семьи из Башкирии удостоены медали «Родительская доблесть»
Общество в Башкирии
Четыре семьи из Башкирии удостоены медали «Родительская доблесть»
Глава Башкирии посмертно наградил Олега Шурыгина, погибшего во время военной спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Глава Башкирии посмертно наградил Олега Шурыгина, погибшего во время военной спецоперации на Украине
В Ишимбайском районе Башкирии простились с двумя погибшими в СВО бойцами
Общество в Башкирии
В Ишимбайском районе Башкирии простились с двумя погибшими в СВО бойцами
Погибшего от рук учалинского стрелка полицейского наградят посмертно Орденом Мужества
Общество в Башкирии
Погибшего от рук учалинского стрелка полицейского наградят посмертно Орденом Мужества


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: