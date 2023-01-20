В Уфе появилась кошка-«хатико»: она ждет погибшую в пожаре хозяйку

17:47, 20 янв 2023

В Уфе кот остался жить на улице, потому что его хозяева погибли в пожаре. Об этом сообщили очевидцы, которые теперь ищут ему новый дом.



По словам местных жителей, пожар случился 8 января на улице Егора Сазонова. Кот в попытках спастись выпрыгнул из окна третьего этажа. Теперь он живет во дворе, его хозяева погибли.







Коту пытаются найти новый дом. Как рассказали очевидцы, животное еще не забрали. Кот чувствует себя хорошо.



— Визуально только шерстка чуть-чуть подгорела, — рассказала нам девушка, которая ищет пушистому новых хозяев.



По данным МЧС, в том пожаре огонь забрал жизни трех человек, а одна из выживших женщин потеряла кота.

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Фото: Айгуль Мавлютова