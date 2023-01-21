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Уроженец Дуванского района Башкирии Сергей Устюгов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Дуванского района Башкирии Сергей Устюгов погиб в ходе спецоперации на Украине

16:29, 21 янв 2023

В ходе специальной военной операции погиб боец ЧВК «Вагнер» из Дуванского района Башкирии Сергей Устюгов. Прощание с ним состоялось в его родной деревне. Об этом сообщили в администрации района.

Сергей Устюгов заключил контракт с военной компанией в октябре 2022 года. После этого он отправился на службу на СВО.



— В декабре, выполняя боевое задание, погиб на территории Донецкой Народной Республики, — рассказали в администрации района.

Церемония прощания прошла в селе Дуван, откуда вагнеровец и был родом. По данным Дуванского сельсовета, боец награжден медалью «За отвагу» и «Черным крестом».

Ранее сообщалось о том, что уроженец Дуванского района Башкирии Николай Сметанин погиб в ходе спецоперации на Украине. 

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Источник: ufa1.ru
Фото: Администрация Дуванского района
Теги: Дуванский район спецоперация Погибшие на Украине
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