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Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Рафис Талхин погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Рафис Талхин погиб в ходе спецоперации на Украине

20:50, 21 янв 2023

В понедельник, 23 января, в селе Кармаскалы состоится прощание с погибшем в ходе СВО на Украине 23-летним Рафисом Талхиным. Как сообщили в районной администрации, панихида и траурный митинг пройдут в местном парке Победы в 12:00.



Рафис Талхин родился и вырос в райцентре Кармаскалинского района Башкирии. Он окончил местную школу и филиал Аургазинского многопрофильного колледжа по специальности «мастер сельскохозяйственного производства». Срочную службу Рафис прошел в разведке, а в сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации. Собственную семью парень создать так и не успел.


В администрации Кармаскалинского района Башкирии сообщили, что Рафис Талхин получил смертельное ранение в ходе боевых действий на территории Луганской народной республики.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/karmadm
Теги: Кармаскалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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