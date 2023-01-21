Облачно и без осадков: погода в Башкирии на 22 января 2023 года

23:32, 21 янв 2023

В предстоящее воскресенье, 22 января 2023 года, в Башкирии ожидается умеренная зимняя погода. По прогнозу Башгидрометцентра в республике без существенных осадков при юго-западном ветре, который будет переходить на северный умеренный.







В ночь с субботы на воскресенье в республике прогнозируется температура воздуха ночью -12, 17 градусов Цельсия. Местами сильно похолодает до -20, -25 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -5, -10 градусов Цельсия. В горных районах ожидается резкое потепление до 0 градусов.





В Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем -8, -12 градусов Цельсия, к вечеру похолодает до -10, -14 градусов. Осадков в воскресный день не ожидается.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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