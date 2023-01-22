"Такого первый раз в жизни видели": командование о погибшем в СВО Фанисе Хусаинове (ВИДЕО)

15:07, 22 янв 2023

"Это не человек, это человек-паук". Краткая, но очень точная характеристика погибшего башкирского героя — Фаниса Хусаинова.



Парень из глубинки республики стал знаменит на всю страну после того, как в зоне СВО совершил целую серию выдающихся поступков. Угнал БТР, взял пленного, вытащил из-под обломков земляка, а потом спас командира — привёз его на том самом легендарном бронетранспортёре в госпиталь. И всё это в течение нескольких дней в рядах армии.





"Безбашенный" Фанис, как его прозвали люди, погиб в начале января вдали от родного села Новокайпаново. Мать героя рассказала, каким он был и какую гордость вызывал у семьи и сослуживцев.



Все подробности о Фанисе Хусаинове читайте по ссылке.

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Источник: Mash Batash

Фото: Mash Batash