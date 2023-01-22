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Уроженец Благовещенского района Башкирии Альмир Фатхуллин погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Благовещенского района Башкирии Альмир Фатхуллин погиб в ходе спецоперации на Украине

21:07, 22 янв 2023

Сегодня, 22 января, в Благовещенском районе Башкирии проводили в последний путь Альмира Фатхуллина. Об этом рассказал глава администрации Олег Голов. Руководитель муниципалитета сообщил, что погибшему было 26 лет.



Альмир Фатхуллин закончил школу №5, а затем БМПК, после отслужил в рядах армии и по возвращению работал на АО «Полиэф». Мобилизовали его в сентябре 2022 года.

– Служил достойно. К сожалению, получил тяжелые ранения под танковым обстрелом, и ушел из жизни в военном госпитале в Москве, – уточнил Голов.


Альмира наградили Орденом Мужества посмертно за отвагу и проявленный героизм. Родным и близким принесли соболезнования.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Благовещенского района Башкирии Артур Саяпов. Артур родился в селе Ильина Поляна в 1996 году. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Олег Голов
Теги: Благовещенский район спецоперация Погибшие на Украине
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