Уроженец Благовещенского района Башкирии Альмир Фатхуллин погиб в ходе спецоперации на Украине

21:07, 22 янв 2023

Сегодня, 22 января, в Благовещенском районе Башкирии проводили в последний путь Альмира Фатхуллина. Об этом рассказал глава администрации Олег Голов. Руководитель муниципалитета сообщил, что погибшему было 26 лет.







Альмир Фатхуллин закончил школу №5, а затем БМПК, после отслужил в рядах армии и по возвращению работал на АО «Полиэф». Мобилизовали его в сентябре 2022 года.



– Служил достойно. К сожалению, получил тяжелые ранения под танковым обстрелом, и ушел из жизни в военном госпитале в Москве, – уточнил Голов.





Альмира наградили Орденом Мужества посмертно за отвагу и проявленный героизм. Родным и близким принесли соболезнования.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Благовещенского района Башкирии Артур Саяпов. Артур родился в селе Ильина Поляна в 1996 году.

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Фото: Олег Голов