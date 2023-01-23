В Альшеевском районе Башкирии простились с погибших в СВО Героем России Алмазом Сафиным

14:01, 23 янв 2023

23 января, во дворце культуры села Раевский Альшеевского района Башкирии состоялась церемония прощания с погибших в ходе специальной военной операции старшиной Алмазом Сафиным. Его похоронили на Братском кладбище села Шафраново.







Напомним, Владимир Путин посмертно присвоил 37-летнему Сафину звание Героя России.



Как ранее сообщалось, в прошлом Алмаз Сафин участвовал в операции в Сирии. Военнослужащим в зоне СВО он был с 30 сентября. Старшина погиб в бою за Кременную, получив тяжелое ранение. Он командовал парашютно-десантным взводом. Дома у него остались трое детей: две дочери шести и десяти лет и 15-летний сын.





Глава Башкортостана передал матери воина Гузель Ахметовне орден генерала Шаймуратова, которым Алмаз Сафин посмертно награжден за мужество и самоотверженность.

Ранее сообщалось о том, что при исполнении воинского долга на территории Украины погиб 21-летний уроженец села Раевский Рустам Шевяхов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.

Читайте также: В Иглинском районе Башкирии простятся с двумя погибшими участниками СВО

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram