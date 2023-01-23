Житель Уфы Игорь Овсюк погиб в ходе спецоперации на Украине

19:42, 23 янв 2023

24 января, в Калининском районе Уфы простятся с погибшим в ходе специальной военной операции кадровым офицером ВДВ Игорем Овсюком с позывным «Башкир». Об этом рассказала пресс-служба администрации района столицы Башкирии.







Как рассказало башкирское отделение «Союза Добровольцев Донбасса», военнослужащий, будучи срочником, служил в Нагорном Карабахе. Он окончил военное училище. Принимал участие в боевых действиях в Таджикистане и Чечне. В 2014-2015 годах служил в качестве добровольца в первой Славянской бригаде. После этого состоял на должности командира разведроты 428 полка.



Игорь Овсюк был единственным сыном у матери, его покойный отец тоже был офицером. Сообщается, что у погибшего военнослужащего не было детей.





Церемония прощания с военнослужащим состоится завтра в 10:00 во Дворце культуры «Моторостроитель».

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Фото: vk.com/uniondonbass