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Учительница погибшего в СВО «безбашенного» Фаниса Хусаинова рассказала, каким он был в детстве

Учительница погибшего в СВО «безбашенного» Фаниса Хусаинова рассказала, каким он был в детстве

22:54, 23 янв 2023

Недавно в Татышлинском районе прошла церемония прощания с бойцом

На прошлой неделе, 17 января, в селе Верхние Татышлы Татышлинского района Башкирии прошла церемония прощания с 24-летним младшим сержантом Фанисом Хусаиновым, который погиб в ходе специальной военной операции.



Боец отправился на СВО добровольцем и служил в составе батальона «Барс-17». За проявленные качества и умения он получил прозвище «Безбашенный Фанис».

Первая учительница Фаниса Айсылу Хазипова в разговоре с «Молодежной газетой» поведала, что в младших классах военнослужащий учился пускай и средне, но исправно делал уроки и даже был неформальным лидером в коллективе, поскольку «всегда был на позитиве» и «как магнит, притягивал к себе людей».

Также Фанис, по воспоминаниям преподавателя, постоянно помогал ей убираться в кабинете и всегда держал свое слово. Из школьных предметов ему больше всего нравились физкультура и музыка.


За свою недолгую жизнь Фанис успел жениться, у него осталась дочка. В последний раз со своей первой учительница он виделся 28 сентября прошлого года. «Я обязательно вернусь!» – пообещал он Айсылу Хазиповой на прощание.

Все подробности о Фанисе Хусаинове читайте по ссылке.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Татышлинский район Погибшие на Украине Фанис Хусаинов
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