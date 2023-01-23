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В Башкирии 24 января 2023 года ожидается пасмурная погода без существенных осадков

В Башкирии 24 января 2023 года ожидается пасмурная погода без существенных осадков

23:01, 23 янв 2023

Во вторник, 24 января 2023 года в Башкирии ожидается пасмурная погода без существенных осадков.

По данным Башгидрометцентра в ночь на вторник температура воздуха опустится до -15, -20 , местами столбики термометров опустятся до -23, -28 , днем потеплеет до -8, -13 градусов Цельсия. Ветер умеренный, северо-западного направления.



Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, в Уфе 24 января 2023 года ожидатеся пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха составит -10, -6 градусов Цельсия. Ветер слабый, переменчивого направления.

Ранее МЧС по Башкирии предупреждало о неблагоприятных погодных условиях. Завтра на отдельных участках автомобильных дорог образуется гололедица, а ночью и утром образуется дымка, за-за которой ухудшится видимость. Просматриваться будет только один-два километра дороги.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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