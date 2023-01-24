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Когда вернут солдат домой: в администрации Главы Башкирии дали ответ

Когда вернут солдат домой: в администрации Главы Башкирии дали ответ

09:19, 24 янв 2023

Житель Башкирии задал вопрос о возвращении добровольцев из зоны СВО. Домой не отпускают и тех, у кого закончился контракт. В администрации главы ответили, когда стоит ждать возвращения.



«Ребята из СВО не могут домой вернуться. Контракт закончился, никаких выписок об участии в СВО и соответственно выплат. Батальон Шаймуратова — добровольцы. Собираетесь помочь то?», — задал вопрос Накиф Г.


«Понимаем вашу обеспокоенность, только, согласно пункту 4 Указа Президента РФ №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом», — ответил представитель Администрации главы республики.

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Источник: news102.ru
Теги: добровольцы спецоперация
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