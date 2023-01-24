В СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии, который был судим за убийство и разбой
11:34, 24 янв 2023
В зоне спецоперации на Украине погиб еще один вагнеровец из Башкирии — об этом рассказали представители сибайской администрации в соцсетях. Погибшего звали Роман Мамошкин.
— Погиб наш земляк — боец частной военной компании «Вагнер» Мамошкин Роман Владимирович, — сказано в сообщении от администрации Сибая.
В судебных актах на сайте Сибайского городского суда мы нашли сведения на имя Мамошкина Романа Владимировича. Согласно материалам, его судили за убийство и разбойное нападение.
Отметим, что Роман погиб еще 16 декабря, но известно об этом стало только сейчас. Родился он 5 мая 1985 года, учился в школе № 12.
Ранее сообщалось о том, что в башкирском городе Сибай простились с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Гайсой Баяновым. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.