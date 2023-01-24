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Власти сообщили о гибели 21-летнего гранатометчика из Башкирии

Власти сообщили о гибели 21-летнего гранатометчика из Башкирии

17:38, 24 янв 2023

В ходе боевых действий на Украине погиб 21-летний уроженец Башкирии рядовой Рузель Ямалов — гранатометчик мотострелкового батальона. Об этом сообщил глава его родного Белокатайского района Масхут Минигалин. Чиновник сообщил, что о дате, времени и месте прощания с военнослужащим станет известно позднее.



— С чувством глубокой скорби вынужден сообщить, что при исполнении служебного долга во время участия в специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк, — написал Минигалин. — Такая недолгая, но очень яркая жизнь Рузеля — пример для молодого поколения, образец настоящего служения своей Родине и преданности ценностям наших отцов и дедов.


Судя по страницам Ямалова в соцсетях, он родом из села Апутово Белокатайского района. Учился он в Новобелокатайской первой школе, а после поступил в Месягутовский педагогический колледж. О том, когда и при каких обстоятельствах парень оказался на передовой, Минигалин не сообщил.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Рузель Ямалов / Vk.com
Теги: Белокатайский район спецоперация Погибшие на Украине
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