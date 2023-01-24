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В Башкирии 25 января 2023 года потеплеет и пойдет снег

В Башкирии 25 января 2023 года потеплеет и пойдет снег

23:27, 24 янв 2023

В Башкирии днем станет немного теплее. Прогноз погоды на среду, 25 января, представили синоптики Башгидромета.

Как сообщили специалисты региональной метеослужбы, 25 января местами ожидается небольшой снег.

Температура воздуха ночью составит -11, -16 градусов, при прояснении столбик термометра опустится до -20, -25 градусов.

Днём будет теплее: -5,-10 градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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