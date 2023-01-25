Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жители Башкирии попросили Хабирова помочь мобилизованным

Жители Башкирии попросили Хабирова помочь мобилизованным

09:03, 25 янв 2023

Жительница Башкирии обратилась к Радию Хабирову и попросила помочь мобилизованным. Она сослалась на то, что они уже четыре месяца находятся в блиндажах и не получали отпуск.



«Это не просто слова, а крик души. Я знаю, что вы всё делаете для Башкортостана, а про людей забыли. Многие сейчас, наверное, не согласятся, Но я всё же выскажусь.

Я про мобилизованных. Они тоже люди, живут в блиндажах, под землёй, месяцами не моются. Можно же хоть как-то организовать для них отпуск, хотя бы на две недели, на 14 дней. Посменно как-нибудь. 
И ещё им выплачивается зарплата верно? Они за эту зарплату сами себе еду покупают, одежду и лекарства. Ну и где помощь от государства?


А добровольцам ещё сверху по 200 тысяч рублей. Их же никто не принуждал, не заставлял идти туда?! Если есть добровольцы, отправьте тогда мобилизованных домой. Или примите какие-нибудь меры, чтобы они хотя бы съездили домой, отдохнули от всего этого. И боевые кстати им тоже не выплачивается», — пожаловалась Филия Х.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Теги: мобилизация спецоперация Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Жительница Башкирии просит Хабирова изменить указ о выплатах семьям мобилизованных
Общество в Башкирии
Жительница Башкирии просит Хабирова изменить указ о выплатах семьям мобилизованных
Мобилизованного из Башкирии обвинили в побеге
Общество в Башкирии
Мобилизованного из Башкирии обвинили в побеге
Глава Башкирии дал два важных поручения главам городов и районов
Политика в Башкирии
Глава Башкирии дал два важных поручения главам городов и районов
Жители Башкирии возмутились цифрами зарплаты о которой говорят власти
Общество в Башкирии
Жители Башкирии возмутились цифрами зарплаты о которой говорят власти


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: