Жители Башкирии попросили Хабирова помочь мобилизованным

09:03, 25 янв 2023

Жительница Башкирии обратилась к Радию Хабирову и попросила помочь мобилизованным. Она сослалась на то, что они уже четыре месяца находятся в блиндажах и не получали отпуск.







«Это не просто слова, а крик души. Я знаю, что вы всё делаете для Башкортостана, а про людей забыли. Многие сейчас, наверное, не согласятся, Но я всё же выскажусь.



Я про мобилизованных. Они тоже люди, живут в блиндажах, под землёй, месяцами не моются. Можно же хоть как-то организовать для них отпуск, хотя бы на две недели, на 14 дней. Посменно как-нибудь.

И ещё им выплачивается зарплата верно? Они за эту зарплату сами себе еду покупают, одежду и лекарства. Ну и где помощь от государства?





А добровольцам ещё сверху по 200 тысяч рублей. Их же никто не принуждал, не заставлял идти туда?! Если есть добровольцы, отправьте тогда мобилизованных домой. Или примите какие-нибудь меры, чтобы они хотя бы съездили домой, отдохнули от всего этого. И боевые кстати им тоже не выплачивается», — пожаловалась Филия Х.

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