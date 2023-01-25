В Калтасинском районе Башкирии простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Сергеем Чепкасовым

10:02, 25 янв 2023

В Башкирии похоронили жителя Калтасинского района Сергея Чепкасова, который погиб в спецоперации. Ему было 52 года. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Рассказываем, что о нем известно.







Сергей Чепкасов родился в селе Калтасы. Как пишет газета «Калтасинская заря», в прошлом мужчина работал в районном отделе полиции, а также был начальником местного отделения ФСИН. Судя по фото, имел звание майора (газета утверждает, что он лейтенант). В 2022 году он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на спецоперацию, где и погиб.





Ранее сообщалось о том, что на спецоперации погиб уроженец Калтасинского района Башкирии Антон Денисов. Об этом сообщил глава муниципалитета в соцсетях. Антон Денисов родился в селе Краснохолмский в 1986 году. В 2003 году во время службы в армии оказался в Чечне, где участвовал в операции по восстановлению конституционного порядка.

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Фото: Забир Габдуллин / Vk.com