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В Башкирии 26 января 2023 года прогнозируют снегопады и морозы до -23°

В Башкирии 26 января 2023 года прогнозируют снегопады и морозы до -23°

23:48, 25 янв 2023

26 января, в Башкирии ожидаются снегопады и морозы. Это следует из опубликованного республиканским МЧС прогноза погоды.

Согласно данным синоптиков, в этот четверг жителей региона стоит ожидать облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах выпадет небольшой снег. Ночью будет юго-западный, западный ветер пять-десять метров в секунду, днем – 9-14 метров в секунду.



Грядущей ночью температура воздуха ночью составит -10,-15°, при прояснениях – -18,-23°. Днем столбики термометров поднимутся до значений в -4,-9°.

На региональных автомобильных дорогах местами появится гололедица. Также в некоторых районах будет туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.


На отдельных участках автодорог гололедица, ночью и утром местами туман с видимостью 500-1000 м.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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