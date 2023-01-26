В Ишимбае простились с погибшим в СВО 22-летним Борисом Девяткиным

20:41, 26 янв 2023

В башкирском городе Ишимбай простились Борисом Девяткиным, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом рассказала газета «Восход».



Молодой человек родился 16 ноября 2000 года. Он учился в ишимбайской школе №2. Преподаватели вспоминают Бориса как человека честного, доброго и готового всегда прийти на помощь любому, и пользовался большим авторитетом других молодых людей. Он играл ишимбайской лиге КВН, а также организовывал разные мероприятия.



Борис Девяткина не стало 23 января.



Ранее сообщалось о том, что в Ишимбае простились с Юлаем Шарафутдиновым и Артуром Зайнетдиновым, погибшими в зоне СВО.



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Фото: газета «Восход»