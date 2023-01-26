В Башкирии 27 января 2023 года ожидаются снегопады и холода до -20°

23:38, 26 янв 2023

27 января, в Башкирии января ожидаются сильные холода и осадки. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба республиканского МЧС.



В эту пятницу будет облачная погода с прояснениями. В некоторых районах выпадет небольшой снег. Ветер будет юго-западный, западный 9-14 метров в секунду.







Грядущая ночь выдастся холодной. Столбики термометров опустятся до -8,-13°, а при прояснениях – до -15,-20°. Днем воздух прогреется до -4,-9°.



Метеорологи прогнозируют, что на участках региональных дорог образуется гололедица, а ночью и утром будет туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram