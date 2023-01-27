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Уроженец Аскинского района Башкирии Рустам Гиндуллин погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Аскинского района Башкирии Рустам Гиндуллин погиб в ходе спецоперации на Украине

09:02, 27 янв 2023

Во время специальной военной операции погиб сержант Рустам Гиндуллин из Башкирии

Рустам Гиндуллин из Аскинского района Башкирии погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом в телеграм-канале сообщил глава района Динис Юсупов.



Рустам родился в деревне Чишма-Уракаево. На службу он был призван в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации.

Прощание с бойцом пройдет сегодня, 27 января, в 11:00 часов возле клуба в деревне Чишма-Уракаево по адресу: улица Центральная, 34/1.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось о том, что уроженец Аскинского района Башкирии Даут Гильмияров погиб в ходе спецоперации на Украине.

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Теги: Аскинский район спецоперация Погибшие на Украине
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