Уроженец Аскинского района Башкирии Рустам Гиндуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
09:02, 27 янв 2023
Во время специальной военной операции погиб сержант Рустам Гиндуллин из Башкирии
Рустам Гиндуллин из Аскинского района Башкирии погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом в телеграм-канале сообщил глава района Динис Юсупов.
Рустам родился в деревне Чишма-Уракаево. На службу он был призван в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации.
Прощание с бойцом пройдет сегодня, 27 января, в 11:00 часов возле клуба в деревне Чишма-Уракаево по адресу: улица Центральная, 34/1.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Ранее сообщалось о том, что уроженец Аскинского района Башкирии Даут Гильмияров погиб в ходе спецоперации на Украине.
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