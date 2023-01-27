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В СВО погиб 24-летний мобилизованный из Гафурийского района Башкирии Максим Чернов

В СВО погиб 24-летний мобилизованный из Гафурийского района Башкирии Максим Чернов

19:17, 27 янв 2023

В ходе специальной военной операции погиб 24-летний уроженец Гафурийского района Башкирии Максим Чернов. Об этом на свое личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Фанзиль Чингизов.



Молодой человек родился и вырос в деревне Ташла. Он окончил местную среднюю школу, получил профессию мастера общестроительных работ, отслужил в российской армии. В сентябре минувшего его вновь призвали в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации.

Максима Чернова не стало в начале этого года – 4 января.


– Нет слов, чтобы передать это горькое чувство потери. Нет правильных выражений, которые помогут облегчить боль матери и отца. Выражаю искренние соболезнования семье, – написал в своей публикации Фанзиль Чингизов.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим должна была состоятся сегодня в 11:30 в родной деревне молодого человека.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Гафурийский район спецоперация Погибшие на Украине
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