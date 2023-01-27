В СВО погиб 24-летний мобилизованный из Гафурийского района Башкирии Максим Чернов
19:17, 27 янв 2023
В ходе специальной военной операции погиб 24-летний уроженец Гафурийского района Башкирии Максим Чернов. Об этом на свое личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Фанзиль Чингизов.
Молодой человек родился и вырос в деревне Ташла. Он окончил местную среднюю школу, получил профессию мастера общестроительных работ, отслужил в российской армии. В сентябре минувшего его вновь призвали в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации.
Максима Чернова не стало в начале этого года – 4 января.
– Нет слов, чтобы передать это горькое чувство потери. Нет правильных выражений, которые помогут облегчить боль матери и отца. Выражаю искренние соболезнования семье, – написал в своей публикации Фанзиль Чингизов.
Церемония прощания с погибшим военнослужащим должна была состоятся сегодня в 11:30 в родной деревне молодого человека.
Читайте также:Уроженец Гафурийского района Башкирии Раиль Алламуратов погиб в ходе спецоперации на Украине