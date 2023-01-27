Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии 28 января 2023 года прогнозируют снегопады и морозы до -21°

В Башкирии 28 января 2023 года прогнозируют снегопады и морозы до -21°

22:43, 27 янв 2023

28 января, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, в некоторых районах пройдет небольшой снег. Ветер будет западный 7-12 метров в секунду.



Эта ночь будет холодной. Термометры покажут -8,-13°, при прояснениях – -16,-21°. Днем температура воздуха составит -5,-10°.

Согласно данным метеорологов на участках республиканских автодорог ожидается гололедица. Из-за осадков видимость составит два-четыре километра.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии 26 января 2023 года прогнозируют снегопады и морозы до -23°
Общество в Башкирии
В Башкирии 26 января 2023 года прогнозируют снегопады и морозы до -23°
В Башкирии 19 января 2023 года прогнозируют морозы до -28°
Общество в Башкирии
В Башкирии 19 января 2023 года прогнозируют морозы до -28°
В Башкирии 27 января 2023 года ожидаются снегопады и холода до -20°
Общество в Башкирии
В Башкирии 27 января 2023 года ожидаются снегопады и холода до -20°
В Башкирии 21 декабря 2022 года ожидаются снегопады и морозы до -28°
Общество в Башкирии
В Башкирии 21 декабря 2022 года ожидаются снегопады и морозы до -28°


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: