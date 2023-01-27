В Башкирии 28 января 2023 года прогнозируют снегопады и морозы до -21°
22:43, 27 янв 2023
28 января, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, в некоторых районах пройдет небольшой снег. Ветер будет западный 7-12 метров в секунду.
Эта ночь будет холодной. Термометры покажут -8,-13°, при прояснениях – -16,-21°. Днем температура воздуха составит -5,-10°.
Согласно данным метеорологов на участках республиканских автодорог ожидается гололедица. Из-за осадков видимость составит два-четыре километра. Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather