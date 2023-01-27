В Башкирии 28 января 2023 года прогнозируют снегопады и морозы до -21°

22:43, 27 янв 2023

28 января, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.



Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, в некоторых районах пройдет небольшой снег. Ветер будет западный 7-12 метров в секунду.







Эта ночь будет холодной. Термометры покажут -8,-13°, при прояснениях – -16,-21°. Днем температура воздуха составит -5,-10°.



Согласно данным метеорологов на участках республиканских автодорог ожидается гололедица. Из-за осадков видимость составит два-четыре километра.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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