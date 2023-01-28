Уроженец Балтачевского района Башкирии Денис Пихтовников погиб в ходе спецоперации на Украине

12:36, 28 янв 2023

Во время специальной военной операции погиб Денис Пихтовников из Башкирии



Пресс-служба администрации Балтачевского района в социальных сетях сообщила, что в ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб Денис Владимирович Пихтовников.







«Денис Владимирович был искренним, сострадательным, доброжелательным, скромным человеком, заботливым супругом и отцом. Выделялся умением принимать решения и действовать в непредвиденных обстоятельствах. Оказывал помощь товарищам. Всегда был способен взять на себя ответственность, не был склонен перекладывать ее на других. Одноклассники, педагоги, друзья, односельчане отзываются о нем, как о добром, отзывчивом человеке, хорошем друге», - рассказали в администрации.





Траурный митинг и церемония прощания пройдет сегодня, 28 января, в 11:00 часов в деревне Курачево на площади перед Храмом Иоанно-Предтече.



Выражаем соболезнования родным и близким.

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