Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Уроженец Балтачевского района Башкирии Денис Пихтовников погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Балтачевского района Башкирии Денис Пихтовников погиб в ходе спецоперации на Украине

12:36, 28 янв 2023

Во время специальной военной операции погиб Денис Пихтовников из Башкирии

Пресс-служба администрации Балтачевского района в социальных сетях сообщила, что в ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб Денис Владимирович Пихтовников.



«Денис Владимирович был искренним, сострадательным, доброжелательным, скромным человеком, заботливым супругом и отцом. Выделялся умением принимать решения и действовать в непредвиденных обстоятельствах. Оказывал помощь товарищам. Всегда был способен взять на себя ответственность, не был склонен перекладывать ее на других. Одноклассники, педагоги, друзья, односельчане отзываются о нем, как о добром, отзывчивом человеке, хорошем друге», - рассказали в администрации.


Траурный митинг и церемония прощания пройдет сегодня, 28 января, в 11:00 часов в деревне Курачево на площади перед Храмом Иоанно-Предтече.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Читайте также:

В СВО погиб 24-летний мобилизованный из Гафурийского района Башкирии Максим Чернов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги: Балтачевский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

Уроженец Татышлинского района Башкирии Ринат Гареев погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Татышлинского района Башкирии Ринат Гареев погиб в ходе спецоперации на Украине
Уроженец Учалинского района Башкирии Денис Ахтямов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Учалинского района Башкирии Денис Ахтямов погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Салавата Алексей Умняков
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Салавата Алексей Умняков
Уроженец Белорецкого района Башкирии Альберт Билалов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Белорецкого района Башкирии Альберт Билалов погиб в ходе спецоперации на Украине


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: