Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Бойцы батальона Шаймуратова из Башкирии в зоне СВО приютили собаку

Бойцы батальона Шаймуратова из Башкирии в зоне СВО приютили собаку

13:36, 28 янв 2023

В зоне специальной военной операции бойцы добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова приютили собаку. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.

Бойцы забрали к себе собаку, когда она была совсем маленькой. Ей дали кличку Герда и даже сшили специально для нее бронежилет, и сейчас она ходит на боевых позициях вместе с шаймуратовцами.



– Рядом – самый надежный и верный друг! Теперь ждем дома на одного бойца больше! – написал в своей публикации Марс Кашапов.

Ранее сообщалось о том, что трое бойцов батальона имени Шаймуратова уничтожили группу из 17 диверсантов (ВИДЕО).

Читайте также:

Бойцов батальона Шаймуратова вывели с линии соприкосновения в зоне СВО
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/marskashapov
Теги: спецоперация батальон Шаймуратова
Читайте также

Добровольцы батальона имени Шаймуратова передали привет родным из Башкирии
Общество в Башкирии
Добровольцы батальона имени Шаймуратова передали привет родным из Башкирии
Бойцов батальона Шаймуратова вывели с линии соприкосновения в зоне СВО
Общество в Башкирии
Бойцов батальона Шаймуратова вывели с линии соприкосновения в зоне СВО
Бойцы башкирского батальона Шаймуратова вышли на связь и опровергли информацию о своей гибели
Общество в Башкирии
Бойцы башкирского батальона Шаймуратова вышли на связь и опровергли информацию о своей гибели
Получивший ранение командир из батальона имени Шаймуратова обратился к жителям Башкирии
Общество в Башкирии
Получивший ранение командир из батальона имени Шаймуратова обратился к жителям Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: