Бойцы батальона Шаймуратова из Башкирии в зоне СВО приютили собаку

13:36, 28 янв 2023

В зоне специальной военной операции бойцы добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова приютили собаку. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.



Бойцы забрали к себе собаку, когда она была совсем маленькой. Ей дали кличку Герда и даже сшили специально для нее бронежилет, и сейчас она ходит на боевых позициях вместе с шаймуратовцами.







– Рядом – самый надежный и верный друг! Теперь ждем дома на одного бойца больше! – написал в своей публикации Марс Кашапов.



Ранее сообщалось о том, что трое бойцов батальона имени Шаймуратова уничтожили группу из 17 диверсантов (ВИДЕО).

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Фото: vk.com/marskashapov