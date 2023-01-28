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На Украине погиб отец четверых детей из Салаватского района Башкирии Фархат Клычев

На Украине погиб отец четверых детей из Салаватского района Башкирии Фархат Клычев

17:34, 28 янв 2023

На Украине в ходе специальной военной операции погиб 43-летний уроженец Салаватского района Башкирии Фархат Клычев. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Марс Кашапов.



Он жил в деревне Чулпан. Как сообщает издание «На земле Салавата», военнослужащий отправился на СВО добровольцем. Дома у него остались супруга и четверо детей. Всего месяц назад у бойца родилась дочь.

– Выражаю искренние соболезнования его семье и близким. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, – написал в своей публикации глава Салаватского района.


Ранее глава администрации Салаватского района Марс Кашапов сообщил, что на территории Украины погиб местный житель младший сержант Максут Халджанов из села Мурсалимкино.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/marskashapov Читайте на WWW.UFA.KP.RU: https://www.ufa.kp.ru/online/news/5116624/
Теги: Салаватский район спецоперация Погибшие на Украине
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