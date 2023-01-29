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Мобилизованные Башкирии отбыли после отпуска в зону спецоперации

Мобилизованные Башкирии отбыли после отпуска в зону спецоперации

10:02, 29 янв 2023

Вчера, 27 января, из Башкирии в зону специальной военной операции отправились приезжавшие в краткосрочный отпуск мобилизованные. Об этом рассказало информационное агентство «Башинформ».



Проводы состоялись в Уфе. На мероприятии присутствовали родители, супруг и дети бойцов. С напутственными словами к военнослужащим обратились советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов и председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Дмитрий Глушко. Оба пожелали беречь себя, вернуться живыми и здоровыми, а также пообещали, что власти окажут поддержку их семьям.


Власти республики выделила для бойцов автобусы, на которых они должны добраться до своих подразделений. Тот же транспорт вернется в Башкирию уже с другими военнослужащими, которым тоже полагается отпуск.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: спецоперация мобилизация
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