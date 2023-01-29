В ходе СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» Фаниль Даянов из Кумертау

10:17, 29 янв 2023

В ходе СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» Фаниль Даянов. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации Кумертау Олег Фролов.



Боец погиб 1 января 2023 года в городе Артемовск Донецкой народной республики в ходе спецоперации. Прощание с Фанилем Даяновым состоится 30 января в 12:00 на территории морга. Захоронение пройдет на кладбище Новая Воротыновка.







«Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Даянова Фаниля. Вечная память!», - написал глава администрации города.



Ранее сообщалось о том, что в ходе СВО на территории Украины погиб боец батальона имени Шаймуратова Вадим Нугуманов. Об этом сообщил мэр города Кумертау Олег Фролов в соцсети «ВКонтакте».

Читайте также: На Украине погиб отец четверых детей из Салаватского района Башкирии Фархат Клычев

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети Олега Фролова