В ходе СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» Фаниль Даянов из Кумертау
10:17, 29 янв 2023
В ходе СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» Фаниль Даянов. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации Кумертау Олег Фролов.
Боец погиб 1 января 2023 года в городе Артемовск Донецкой народной республики в ходе спецоперации. Прощание с Фанилем Даяновым состоится 30 января в 12:00 на территории морга. Захоронение пройдет на кладбище Новая Воротыновка.
«Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Даянова Фаниля. Вечная память!», - написал глава администрации города.