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В ходе СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» Фаниль Даянов из Кумертау

В ходе СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» Фаниль Даянов из Кумертау

10:17, 29 янв 2023

В ходе СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» Фаниль Даянов. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации Кумертау Олег Фролов.

Боец погиб 1 января 2023 года в городе Артемовск Донецкой народной республики в ходе спецоперации. Прощание с Фанилем Даяновым состоится 30 января в 12:00 на территории морга. Захоронение пройдет на кладбище Новая Воротыновка.



«Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Даянова Фаниля. Вечная память!», - написал глава администрации города.

Ранее сообщалось о том, что в ходе СВО на территории Украины погиб боец батальона имени Шаймуратова Вадим Нугуманов. Об этом сообщил мэр города Кумертау Олег Фролов в соцсети «ВКонтакте».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Олега Фролова
Теги: Кумертау спецоперация Погибшие на Украине
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