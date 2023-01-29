Жителей Уфы напугала странная парочка

20:19, 29 янв 2023

Сегодня, 29 января, на улице 50 лет СССР камера домофона записала двоих парней в неадекватном состоянии. Со слов местных жителей, оба находились под влиянием сильных веществ.



На опубликованных программой «Честно говоря» кадрах видно, что действие происходит перед подъездом в одном из дворов. Один из участников событий размахивал руками, пытался выполнить непонятные акробатические трюки, а второй просто лежал на скамейки.





Жильцы дома сообщили, что наблюдают подобное довольно часто. Они заходят в подъезды, а выходят уже в неадекватном состоянии.



Ранее сообщалось о том, что жители Уфы возмутились ситуацией с жизненно-важными лекарствами. Оказалось, что люди с диабетом не могут получить инсулин, а также таблетки и инсулиновые ручки.

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Фото: скрин видео